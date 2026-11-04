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Politică

Ted Cruz, lider republican: Democrații îl vor pune sub acuzare pe Donald Trump! Vor merge cu toate armele împotriva familiei Trump

e Scris de e-politic ro
Ted Cruz, lider republican: Democrații îl vor pune sub acuzare pe Donald Trump! Vor merge cu toate armele împotriva familiei Trump
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Senatorul republican Ted Cruz anticipeaza doi ani de confruntari politice intense in Statele Unite, dupa ce Partidul Democrat va obține controlul asup

Sursa: Ziuanews.ro

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