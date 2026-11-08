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Politică

Tensiuni înaintea negocierilor de la Abu Dhabi: Franța sfidează Moscova și anunță participarea europenilor la discuțiile privind Ucraina

a Scris de andreea năstase
Tensiuni înaintea negocierilor de la Abu Dhabi: Franța sfidează Moscova și anunță participarea europenilor la discuțiile privind Ucraina
Aosom
Europenii vor participa la discuțiile privind Ucraina, care vor avea loc săptămâna viitoare la Abu Dhabi, a declarat duminică Jean-Noël Barrot.

Sursa: Stiri Pe Surse

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