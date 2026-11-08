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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Tensiuni la Bruxelles pe tema vaccinării oilor din România! Luis Lazarus intervine: 'Nu mai putem să facem brânza noastră'

d Scris de daniel mihai dragomir
Tensiuni la Bruxelles pe tema vaccinării oilor din România! Luis Lazarus intervine: 'Nu mai putem să facem brânza noastră'
Aosom
Europarlamentarul Luis Lazarus critică dur la Bruxelles blocarea exporturilor de ovine și avertizează asupra riscurilor pentru fermierii români.

Sursa: Stiri Pe Surse

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