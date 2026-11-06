Tensiuni la Vocea României 2026, după un battle din echipa lui Tudor Chirilă. Horia Brenciu i-a acordat „Zmeura de Aur”

Un moment din confruntările de la Vocea României 2026 a stârnit un schimb de replici între antrenori. Francoise Manuel și Eduard Cotoară au interpretat piesa „Oameni”, de la Aurelian Andreescu, însă prestația lor a împărțit opiniile juraților. Horia Brenciu a criticat alegerea și interpretarea.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗