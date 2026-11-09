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Politică

Tensiunile politice din Polonia se înrăutățesc după atacul sângeros de la Cracovia: Guvernul și opoziția, într-o confruntare tot mai dură

d Scris de diana pană
Tensiunile politice din Polonia se înrăutățesc după atacul sângeros de la Cracovia: Guvernul și opoziția, într-o confruntare tot mai dură
Aosom
Polonia se pregăteşte, începând de luni, după atacul sângeros de la Cracovia, care a fragilizat sentimentul siguranţei locuitorilor, de o săptămână politică tensionată

Sursa: Stiri Pe Surse

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