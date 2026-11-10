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Politică

Tensiunile Rusia-Republica Moldova cresc. Rușii au expulzat un diplomat moldovean

p Scris de petru mazilu
Tensiunile Rusia-Republica Moldova cresc. Rușii au expulzat un diplomat moldovean
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Tensiunile dintre Rusia și Republica Moldova cresc. Rușii au expulzat un diplomat moldovean ca răspuns la o măsură asemănătoare luată de autoritățile din Moldova. Relațiile dintre Moscova și Chișinău s-au deteriorat foarte mult de la începutul războiului din Ucraina, în 2022.

Sursa: Mediafax Ro

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