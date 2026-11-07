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Politică

Tentativă de asasinare la adresa lui Donald Trump. Venezuelean cu mașina plină de arme, reținut lângă Casa Albă: „Vocile din cap” i-au cerut uciderea președintelui SUA

d Scris de dan stan
Tentativă de asasinare la adresa lui Donald Trump. Venezuelean cu mașina plină de arme, reținut lângă Casa Albă: „Vocile din cap” i-au cerut uciderea președintelui SUA
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Un cetățean venezuelean a fost reținut de către serviciul de securitate american. Bărbatul intenționa să-l ucidă pe Donald Trump.

Sursa: Ziare

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