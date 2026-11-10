„Teritorii contra pace” – se va aplica și în Ucraina principiul aplicat otrăvit care dezechilibrează și acum Orientul Apropiat?

Trump pesemne știe ceva despre mersul subteran al negocierilor privind Ucraina și, mai ales, fără niciun fel de reținere, indică faptul că știe de acum modul în care se vor finaliza: exact cum prevedea Kissinger, Ucraina va trebui să plătească un preț foarte greu pentru a obține un armistițiu.

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