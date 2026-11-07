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Politică

Termenii cheie din acordul lui Trump cu Rusia care „cuprinde întreaga Europă” preiau cuvând cu cuvânt discursul Kremlinului

c Scris de cristian anton
Termenii cheie din acordul lui Trump cu Rusia care „cuprinde întreaga Europă” preiau cuvând cu cuvânt discursul Kremlinului
Aosom
Secretarul de Stat american Marco Rubio va participa la o reuniune a omologilor săi din G7 la Paris săptămâna viitoare, a anunţat Departamentul de Stat vineri, la doar câteva zile după înfrângerea republicanilor în alegerile intermediare din SUA.

Sursa: Stirile Pro.tv

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