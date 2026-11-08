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Termoenergetica a postat pe Facebook toate motivele posibile pentru care oamenii din București nu au căldură și apă caldă: „Știm cât este de frustrant"

i Scris de ionela stănilă
Termoenergetica a postat pe Facebook toate motivele posibile pentru care oamenii din București nu au căldură și apă caldă: „Știm cât este de frustrant"
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Disputa instituțională pe tema sistemului de termoficare din București se reaprinde, în timp ce mii de oameni nu au apă caldă și căldură. Termoenergetica a transmis duminică o replică pentru Electrocentrale București (ELCEN), producătorul de energie termică aflat în subordinea Ministerului Energiei, încercând să demonteze acuzațiile care i se aduc.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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