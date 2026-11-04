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Politică

Theo Rose, reacție după ce a fost criticată că a cântat la botezul fiului lui Alfred Simonis: ”Eu nu depindeam de bani, dar oamenii ăștia care muncesc cu mine, da”

a Scris de andrada dumitrescu
Theo Rose, reacție după ce a fost criticată că a cântat la botezul fiului lui Alfred Simonis: ”Eu nu depindeam de bani, dar oamenii ăștia care muncesc cu mine, da”
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Theo Rose a reacționat public după ce a fost criticată pentru participarea la botezul fiului lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș și membru PSD. Cântăreața a explicat că a fost angajată să susțină un moment artistic la un eveniment privat, fără să cunoască persoanele aflate pe lista invitaților. Totodată, aceasta a subliniat că prezența sa nu trebuie interpretată drept o formă de susținere politică.

Sursa: Ziare

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