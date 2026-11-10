• de la începutul lunii noiembrie, jandarmii au desfășurat misiuni pentru asigurarea și menținerea ordinii publice, fiind aplicate 51 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 22.500 de lei • sancțiunile au fost aplicate în urma sesizărilor privind tulburarea liniștii și ordinii publice, în special în situații în care grupuri de tineri au provocat deranj sau au fost implicate în scandaluri în spațiul public Articolul Tineri puși pe scandal, liniștiți de jandarmi apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila Citește mai departe la sursa originală ↗