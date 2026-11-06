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Politică

Tinerii din China au început să poarte haine inspirate de un împărat care evita munca. Ce se ascunde în spatele acestui trend

i Scris de ioana andreescu
Tinerii din China au început să poarte haine inspirate de un împărat care evita munca. Ce se ascunde în spatele acestui trend
Aosom
Epuizați de ritmul de muncă solicitant, unii tineri din China și-au găsit un model neașteptat într-un împărat din dinastia Ming (1368–1644), cunoscut pentru faptul că își neglija îndatoririle.

Sursa: Stirile Pro.tv

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