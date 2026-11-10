Ţintă aeriană detectată la 25 de kilometri est de Sulina. Forțele Aeriene au ridicat două avioane F-16

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat, marţi seară, că a fost detectată o ţintă aeriană la 25 de kilometri est de Sulina, două aeronave F-16 fiind trimise să monitorizeze situaţia. De asemenea, locuitorii din estul judeţului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert.

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