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Politică

Țintă aeriană, detectată la aproximativ 30 de kilometri nord-est de Sulina. Forțele Aeriene au ridicat două avioane F-16

s Scris de sebastian eduard
Țintă aeriană, detectată la aproximativ 30 de kilometri nord-est de Sulina. Forțele Aeriene au ridicat două avioane F-16
Aosom
O ţintă aeriană a fost detectată la aproximativ 30 de kilometri nord-est de Sulina, în spaţiul aerian al Ucrainei, fiind declanşată o nouă alertă aeriană. Populaţiei din estul judeţului Tulcea i-a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Sursa: Digi24

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