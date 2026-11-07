Tișe și Rogobete, "săgeți" către Bolojan de la Cluj: "Când refuzi să finanțezi un Spital de Copii este o crimă”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat sâmbătă, 7 noiembrie 2026, pe șantierul din Borhanci, acordarea unei finanțări de 200 de milioane de euro pentru Spitalul Pediatric Monobloc din Cluj-Napoca.

Sursa: Ziua De Cluj Citește mai departe la sursa originală ↗