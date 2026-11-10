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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Politică

TOMA „FALIMENT”! GRINDEANU ÎL PUNE FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU OLGUIȚA VASILESCU: CRAIOVA ATRAGE PESTE 500 DE MILIOANE DE EURO, BUZĂUL PIERDE 80 DE MILIOANE DIN PNRR! CINE PLĂTEȘTE FACTURA INCOMPETENȚEI ADMINISTRATIVE?

i Scris de iulian gavriluta
TOMA „FALIMENT”! GRINDEANU ÎL PUNE FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU OLGUIȚA VASILESCU: CRAIOVA ATRAGE PESTE 500 DE MILIOANE DE EURO, BUZĂUL PIERDE 80 DE MILIOANE DIN PNRR! CINE PLĂTEȘTE FACTURA INCOMPETENȚEI ADMINISTRATIVE?
Aosom
Constantin Toma, primarul care nu pierde nicio ocazie să vorbească despre politică, reforme și administrație, primește acum o replică usturătoare chiar din interiorul propriului partid. Sorin Grindeanu îl compară cu Lia Olguța Vasilescu și îi pune în față o cifră greu de ignorat: 80 de milioane de euro pierdute pentru reabilitarea blocurilor din Buzău. De […]

Sursa: News Buzau

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