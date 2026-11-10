TOMA „FALIMENT”! GRINDEANU ÎL PUNE FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU OLGUIȚA VASILESCU: CRAIOVA ATRAGE PESTE 500 DE MILIOANE DE EURO, BUZĂUL PIERDE 80 DE MILIOANE DIN PNRR! CINE PLĂTEȘTE FACTURA INCOMPETENȚEI ADMINISTRATIVE?

Constantin Toma, primarul care nu pierde nicio ocazie să vorbească despre politică, reforme și administrație, primește acum o replică usturătoare chiar din interiorul propriului partid. Sorin Grindeanu îl compară cu Lia Olguța Vasilescu și îi pune în față o cifră greu de ignorat: 80 de milioane de euro pierdute pentru reabilitarea blocurilor din Buzău. De […]

Sursa: News Buzau Citește mai departe la sursa originală ↗