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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Top 15 cele mai sigure orașe din lume: Surpriza de pe primul loc

g Scris de george traicu
Top 15 cele mai sigure orașe din lume: Surpriza de pe primul loc
Aosom
Europa are nouă reprezentante în clasamentul celor mai sigure 15 orașe din lume pentru călătoriile din 2027, potrivit unui studiu realizat de o companie de asigurări de călătorie.

Sursa: Stiri Pe Surse

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