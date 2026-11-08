Tot ce trebuie să știi despre Postul Crăciunului 2026: Calendarul complet al zilelor în care se mănâncă pește

Conform rânduielilor bisericești, creștinii ortodocși intră în Postul Crăciunului pe data de 15 noiembrie, perioada de restricții alimentare urmând să se încheie în data de 24 decembrie. Pe tot parcursul acestui interval de 40 de zile, sunt programate 14 rânduieli de dezlegare la pește, oferind credincioșilor numeroase momente de relaxare a postului.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗