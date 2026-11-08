„Toți securiștii sunt deja în Parlament”, spune Boiko Borisov după ce Bulgaria a decis să desființeze propriul CNSAS

Guvernul de la Sofia, condus de premierul Rumen Radev, a declanșat o serie de controverse majore pe fondul măsurilor anunțate imediat după victoria prezidențială a Ilyanei Yotova. Printre acestea se numără închiderea „Comisiei dosarelor”, echivalentul CNSAS din România, creșterea prețului gazelor naturale cu 32,5% și planurile de redirecționare a 40% din contribuțiile la Pilonul II către Casa Națională de Asigurări Sociale, informează site-ul Radio France Internațional.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗