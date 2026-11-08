 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Tradițiile macabre ale Angliei victoriene: cum erau fotografiați morții pentru a rămâne vii în amintirea familiei

m Scris de mihaela manolache
Tradițiile macabre ale Angliei victoriene: cum erau fotografiați morții pentru a rămâne vii în amintirea familiei
Aosom
În Anglia victoriană, moartea rămânea acasă, printre cei vii, cât dura priveghiul. Un copil murea în patul în care dormise, un soţ pe canapeaua din salon, iar familia trimitea după fotograf înainte de înmormântare.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech