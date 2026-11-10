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Politică

Tragedia din Bulgaria lovește și România: Premierul Luca Niculescu confirmă că un român este printre victime

f Scris de florin pușcaș
Tragedia din Bulgaria lovește și România: Premierul Luca Niculescu confirmă că un român este printre victime
Aosom
Premierul României, Luca Niculescu, a transmis marți, 10 noiembrie, un mesaj de condoleanțe după tragedia rutieră produsă pe autostrada Trakia din Bulgaria

Sursa: Stiri Pe Surse

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