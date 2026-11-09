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Politică

Traian Băsescu cere înlocuirea Ursulei von der Leyen chiar înainte ca președintele Comisiei Europene să ajungă la București: 'E depășită'

a Scris de anca flondor
Traian Băsescu cere înlocuirea Ursulei von der Leyen chiar înainte ca președintele Comisiei Europene să ajungă la București: 'E depășită'
Aosom
Traian Băsescu o critică pe Ursula von der Leyen despre care spune că ar trebui să fie înlocuită pentru că este depășită de vremurile actuale.

Sursa: Stiri Pe Surse

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