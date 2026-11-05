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Politică

Traian Băsescu, declarație tranșantă despre relația României cu SUA: „Am avut doar politica prostului, care a plătit sute de mii de dolari”

ș Scris de ștefan borcea
Traian Băsescu, declarație tranșantă despre relația României cu SUA: „Am avut doar politica prostului, care a plătit sute de mii de dolari”
Aosom
Traian Băsescu spune că România nu a avut nicio politică față de Statele Unite în ultimii ani, ci doar „politica prostului, care a plătit sute de mii de dolari” ca să treacă pe la Mar-a-Lago și să facă poze cu o machetă a lui Trump.

Sursa: Adevarul

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