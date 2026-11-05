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Politică

Traian Băsescu e de părere că România ar fi împrumutat de la polonezi „ideea proastă” de a plăti pentru ca SUA să păstreze militarii pe teritoriul țării noastre

r Scris de ruxandra radulescu
Traian Băsescu e de părere că România ar fi împrumutat de la polonezi „ideea proastă” de a plăti pentru ca SUA să păstreze militarii pe teritoriul țării noastre
Aosom
Fostul președinte Traian Băsescu a comentat scenariul, prezentat și de Gândul, din surse politice, potrivit căruia, președintele Nicușor Dan i-a transmis lui Elbridge Colby, numărul doi din Pentagon, că România este dispusă să plătească pentru menținerea trupelor americane la bazele militare de pe teritoriul țării noastre. Potrivit lui Traian Băsescu, o astfel de inițiativă ar […]

Sursa: Gandul

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