Traian Băsescu explică cum refuza propunerile marilor lideri ai lumii când nu îi conveneau: Nu intrați în politică până nu știți o meserie

Fostul președinte Traian Băsescu susține că avea o strategie specială prin care refuza propunerile venite de la liderii marilor puteri ale lumii care nu erau interesul României. Băsescu spune că, în mandatele sale, s-a considerat egalul liderilor marilor puteri, indiferent cât de mare era țara lor sau câte arme nucleare avea.

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗