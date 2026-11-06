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Politică

Traian Băsescu explică cum refuza propunerile marilor lideri ai lumii când nu îi conveneau: Nu intrați în politică până nu știți o meserie

l Scris de loredana codruț
Traian Băsescu explică cum refuza propunerile marilor lideri ai lumii când nu îi conveneau: Nu intrați în politică până nu știți o meserie
Aosom
Fostul președinte Traian Băsescu susține că avea o strategie specială prin care refuza propunerile venite de la liderii marilor puteri ale lumii care nu erau interesul României. Băsescu spune că, în mandatele sale, s-a considerat egalul liderilor marilor puteri, indiferent cât de mare era țara lor sau câte arme nucleare avea.

Sursa: Stiri Pe Surse

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