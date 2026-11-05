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Politică

Traian Băsescu: N-am avut nicio politică față de Statele Unite în ultimii ani. Am avut doar politica prostului

a Scris de anca flondor
Traian Băsescu: N-am avut nicio politică față de Statele Unite în ultimii ani. Am avut doar politica prostului
Aosom
Fostul președinte a criticat tactica aplicată de guvernanți, care încearcă să se apropie de Donald Trump. „Noi suntem legați de America, nu de președinte”.

Sursa: Stiri Pe Surse

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