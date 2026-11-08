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Politică

Traian Băsescu, soluții pentru securitatea navelor în Marea Neagră. Răspunsul dat lui Bogdan Chirieac

i Scris de iulia horovei
Traian Băsescu, soluții pentru securitatea navelor în Marea Neagră. Răspunsul dat lui Bogdan Chirieac
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Analistul Bogdan Chirieac i-a solicitat fostului președinte Traian Băsescu, fost comandant de nave, să numească potențiale soluții privind situația navelor comerciale din Marea Neagră, rută maritimă care înregistrează mu

Sursa: Dcnews

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