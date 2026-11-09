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Politică

Traian Băsescu susține că Ursula von der Leyen ar trebui înlocuită de la șefia Comisiei Europene: „E depășită de vremuri”

c Scris de cristina stefan
Traian Băsescu susține că Ursula von der Leyen ar trebui înlocuită de la șefia Comisiei Europene: „E depășită de vremuri”
Aosom
Fostul președinte Traian Băsescu e de părere că Ursula von der Leyen ar trebui schimbată de la șefia Comisiei Europene, pe motiv că „e depășită” de vremurile actuale și că și-ar fi pierdut „din credibilitate”. Declarațiile fostului șef al statului, actualmente europarlamentar, au fost făcute în ajunul sosirii Ursulei von der Leyen la București, lidera […]

Sursa: National - Ziarul National

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