Traian Băsescu susține că Ursula von der Leyen ar trebui înlocuită de la șefia Comisiei Europene: „E depășită de vremuri”

Fostul președinte Traian Băsescu e de părere că Ursula von der Leyen ar trebui schimbată de la șefia Comisiei Europene, pe motiv că „e depășită” de vremurile actuale și că și-ar fi pierdut „din credibilitate”. Declarațiile fostului șef al statului, actualmente europarlamentar, au fost făcute în ajunul sosirii Ursulei von der Leyen la București, lidera […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗