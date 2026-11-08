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Politică

Traian Băsescu vrea schimbarea conducerii Comisiei Europene: Doamna von der Leyen și-a cam pierdut din credibilitate

m Scris de mihai ciobanu
Traian Băsescu vrea schimbarea conducerii Comisiei Europene: Doamna von der Leyen și-a cam pierdut din credibilitate
Aosom
Traian Băsescu spune că Ursula von der Leyen ar trebui schimbată de la conducerea Comisiei Europene.

Sursa: Dcnews

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