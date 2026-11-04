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Politică

"Tratatul Motorinei" ia foc după victoria din alegeri a democraților în SUA - boicotează înțelegerea dintre Donald Trump și Vladimir Putin

e Scris de e-politic ro
"Tratatul Motorinei" ia foc după victoria din alegeri a democraților în SUA - boicotează înțelegerea dintre Donald Trump și Vladimir Putin
Aosom
Dupa ce democrații au preluat controlul asupra Senatului și Camerei Reprezentanților, guvernatorul statului american New Jersey, Mikie Sherrill, a tra

Sursa: Ziuanews.ro

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