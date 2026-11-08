„Trebuie să trecem la un alt nivel”. Noua frontieră a Ucrainei: cum a devenit spațiul un factor crucial pentru războiul cu Rusia

Pentru locuitorii orașului industrial rus Samara, situat pe malurile fluviului Volga, primul semn al atacului ucrainean l-au reprezentat exploziile care au provocat un nor de fum care s-a ridicat în aer. Deși Kremlinul a oferit informații vagi cu privire la țintă, imaginile video apărute pe rețelele sociale au clarificat rapid ce anume fusese lovit în primele ore ale zilei de 15 august: Centrul Spațial și de Rachete Progress, producătorul rachetelor rusești Soyuz-2, relatează The Guardian.

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