 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

„Trebuie să trecem la un alt nivel”. Noua frontieră a Ucrainei: cum a devenit spațiul un factor crucial pentru războiul cu Rusia

a Scris de ana-maria gherghiță
„Trebuie să trecem la un alt nivel”. Noua frontieră a Ucrainei: cum a devenit spațiul un factor crucial pentru războiul cu Rusia
Aosom
Pentru locuitorii orașului industrial rus Samara, situat pe malurile fluviului Volga, primul semn al atacului ucrainean l-au reprezentat exploziile care au provocat un nor de fum care s-a ridicat în aer. Deși Kremlinul a oferit informații vagi cu privire la țintă, imaginile video apărute pe rețelele sociale au clarificat rapid ce anume fusese lovit în primele ore ale zilei de 15 august: Centrul Spațial și de Rachete Progress, producătorul rachetelor rusești Soyuz-2, relatează The Guardian.

Sursa: Digi24

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech