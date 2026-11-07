„Trebuie schimbat totul”. Unul dintre favoriții la președinția Franței promite o revoluție politică și ieșirea din NATO. Ce ar însemna pentru Europa

Jean-Luc Mélenchon, liderul stângii radicale franceze și unul dintre principalii candidați la alegerile prezidențiale din 2027, a lansat sâmbătă un apel la schimbarea radicală a Franței, în fața a aproximativ 20.000 de susținători reuniți lângă Paris. Politicianul, creditat de sondaje cu șanse de calificare în turul al doilea, a invocat înfrângerea unor lideri politici precum Donald Trump și Viktor Orbán pentru a demonstra că marile răsturnări politice sunt posibile. Programul său electoral prevede inclusiv retragerea Franței din NATO și o confruntare cu instituțiile Uniunii Europene.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗