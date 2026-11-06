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Politică

Trecutul comunist al lui Viktor Orban: Acuzații de turnătorie după desecretizarea dosarelor poliției secrete

g Scris de george traicu
Trecutul comunist al lui Viktor Orban: Acuzații de turnătorie după desecretizarea dosarelor poliției secrete
Aosom
Un scandal imens izbucnește la Budapesta pe măsură ce vălul de pe trecutul comunist al Ungariei se ridică. Se pare că, în tinerețe, Viktor Orbán a fost informator al serviciilor secrete, turnându-și camarazii din armată.

Sursa: Stiri Pe Surse

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