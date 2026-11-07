Trei persoane decedate au fost găsite în locuința lui Michał O, atacatorul din Cracovia, după descinderea trupelor speciale

Locuința din Ostrowiec Świętokrzyski în care trăia Michał O., autorul masacrului din centrul Cracoviei, a fost încercuită de trupele speciale ale poliției, premierul Donald Tusk anunțând sâmbătă seară că în interiorul imobilului au fost găsite trei persoane decedate, potrivit site-ului polonez Fakt.

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