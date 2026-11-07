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Politică

Trei persoane decedate au fost găsite în locuința lui Michał O, atacatorul din Cracovia, după descinderea trupelor speciale

i Scris de ionuț baiaș
Trei persoane decedate au fost găsite în locuința lui Michał O, atacatorul din Cracovia, după descinderea trupelor speciale
Aosom
Locuința din Ostrowiec Świętokrzyski în care trăia Michał O., autorul masacrului din centrul Cracoviei, a fost încercuită de trupele speciale ale poliției, premierul Donald Tusk anunțând sâmbătă seară că în interiorul imobilului au fost găsite trei persoane decedate, potrivit site-ului polonez Fakt.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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