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Politică

Tribunalul București a decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru Călin Georgescu

v Scris de valentina prelipcean(
Tribunalul București a decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru Călin Georgescu
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Tribunalul București a admis luni, 9 noiembrie, cererea de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul lui Călin Georgescu. Decizia nu este definitivă.

Sursa: Monitorul Cluj

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