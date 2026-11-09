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Politică

Tribunalul București dispune a doua oară plasarea lui Georgescu în arest la domiciliu| Decizia nu e definitivă

d Scris de dan andreșescu
Tribunalul București dispune a doua oară plasarea lui Georgescu în arest la domiciliu| Decizia nu e definitivă
Aosom
Tribunalul București a admis luni o nouă cerere depusă de Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă, și anume arest la domiciliu, notează Agerpres.

Sursa: Rfi

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