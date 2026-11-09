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Politică

Tribunalul București reia procesul prin care Călin Georgescu vrea să scape de arestul preventiv. Strategia inculpatului

c Scris de cristian anton
Tribunalul București reia procesul prin care Călin Georgescu vrea să scape de arestul preventiv. Strategia inculpatului
Aosom
Tribunalul Bucureşti reia, luni, judecarea cererii depuse de Călin Georgescu prin care solicită înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă, şi anume arest la domiciliu sau control judiciar.

Sursa: Stirile Pro.tv

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