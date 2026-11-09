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Politică

Tribunalul Suceava a suspendat executarea mai multor hotărâri AGA ale ACET SA

c Scris de crai nou
Tribunalul Suceava a suspendat executarea mai multor hotărâri AGA ale ACET SA
Aosom
Tribunalul Suceava a admis, joi, 5 noiembrie, cererile de ordonanţă preşedinţială formulate de Consiliul Judeţean Suceava, Municipiul Fălticeni, Oraşul Solca şi Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava (AJAC) împotriva ACET SA Suceava. Instanţa a suspendat executarea mai multor hotărâri adoptate de Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii în data deCiteşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou

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