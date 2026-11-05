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Politică

Trimisul lui Putin, în vizită în SUA. Kirill Dmitriev va participa la un eveniment și se va întâlni cu oficiali ai administrației Trump

a Scris de ana-maria gherghiță
Trimisul lui Putin, în vizită în SUA. Kirill Dmitriev va participa la un eveniment și se va întâlni cu oficiali ai administrației Trump
Aosom
Trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, va participa joi la un eveniment organizat la Casa Albă de prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, și se va întâlni, de asemenea, cu oficiali ai administrației americane, au declarat două persoane care cunosc planurile sale, relatează Reuters.

Sursa: Digi24

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