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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Trump a pierdut pentru că nu s-a oprit. Nu s-a oprit din a fi Trump

e Scris de e-politic ro
Trump a pierdut pentru că nu s-a oprit. Nu s-a oprit din a fi Trump
Aosom
Dupa experiența Biden, America avea nevoie ca de aer de un președinte. De Președintele Trump. Nu de Trump afaceristul. Nu de Trump senzaționalul. Nu d

Sursa: Ziuanews.ro

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