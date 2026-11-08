Trump a pus capăt hegemoniei occidentale

Împinsă de un capitalism degenerat în care totul este de vânzare și de un președinte extrem de ușor de manipulat, America se aliază cu adversarii lumii occidentale. La fel ca la Conferința de la Ialta din februarie 1945, când un triumvirat format din SUA, Marea Britanie și Uniunea Sovietică a împărțit Europa în sfere de […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗