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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Trump a vrut să îngenuncheze Iranul, dar efectele războiului au ajuns în casele americanilor și au dus la victoria democraților

d Scris de daniel mihai dragomir
Trump a vrut să îngenuncheze Iranul, dar efectele războiului au ajuns în casele americanilor și au dus la victoria democraților
Aosom
Analiza Al Jazeera explică felul în care războiul cu Iranul, scumpirile și nemulțumirea față de Trump au influențat votul americanilor.

Sursa: Stiri Pe Surse

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