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Politică

Trump afirmă că Ucraina va avea o „formă puțin diferită” după încheierea războiului: „Vom rezolva problema”

a Scris de alexandru toader
Trump afirmă că Ucraina va avea o „formă puțin diferită” după încheierea războiului: „Vom rezolva problema”
Aosom
Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că Ucraina va rămâne liberă și independentă după război, dar cu granițe posibil diferite.

Sursa: Stirile Pro.tv

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