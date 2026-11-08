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Politică

Trump: America a făcut un pas uriaș înapoi în istorie cu rezultatele de la ultimele alegeri. Dar nu vă temeți, ne vom întoarce, mai mari și mai puternici

r Scris de redactia cotidianul
Trump: America a făcut un pas uriaș înapoi în istorie cu rezultatele de la ultimele alegeri. Dar nu vă temeți, ne vom întoarce, mai mari și mai puternici
Aosom
Donald Trump a reluat joi acuzațiile de fraudă electorală, după ce republicanii au pierdut majoritatea în ambele camere ale Congresului SUA. The post Trump: America a făcut un pas uriaș înapoi în istorie cu rezultatele de la ultimele alegeri. Dar nu vă temeți, ne vom întoarce, mai mari și mai puternici appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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