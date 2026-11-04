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Politică

Trump, anunț-surpriză privind Israelul, chiar în ziua alegerilor. Ar marca o schimbare istorică în politica americană

m Scris de meilă emilia-alexandra
Trump, anunț-surpriză privind Israelul, chiar în ziua alegerilor. Ar marca o schimbare istorică în politica americană
Aosom
Președintele Donald Trump este, probabil, cel mai favorabil Israelului dintre președinții americani din epoca modernă. Tocmai de aceea, anunțul său din ziua alegerilor, potrivit căruia Statele Unite vor pune capăt ajutorului anual de aproape 4 miliarde de dolari acordat Israelului, a provocat o surpriză uriașă.

Sursa: Stiri Pe Surse

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