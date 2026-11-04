Trump, anunț-surpriză privind Israelul, chiar în ziua alegerilor. Ar marca o schimbare istorică în politica americană

Președintele Donald Trump este, probabil, cel mai favorabil Israelului dintre președinții americani din epoca modernă. Tocmai de aceea, anunțul său din ziua alegerilor, potrivit căruia Statele Unite vor pune capăt ajutorului anual de aproape 4 miliarde de dolari acordat Israelului, a provocat o surpriză uriașă.

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗