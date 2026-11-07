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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Trump anunță atacuri iminente asupra ultimelor situri nucleare: Recompensă uriașă de la Centcom

e Scris de e-politic ro
Trump anunță atacuri iminente asupra ultimelor situri nucleare: Recompensă uriașă de la Centcom
Aosom
Armata americana a anuntat vineri ca ofera o recompensa de 20 de milioane de dolari „si o posibila relocare" oricarei persoane care ii furnizeaz

Sursa: Ziuanews.ro

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