 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Trump anunță că a convenit cu Netanyahu oprirea ajutorului militar, dar președintele Herzog spune că nu știa de un asemenea plan. „A căzut ca un trăsnet”

g Scris de gabriela mănăilescu
Trump anunță că a convenit cu Netanyahu oprirea ajutorului militar, dar președintele Herzog spune că nu știa de un asemenea plan. „A căzut ca un trăsnet”
Aosom
Declarația lui Donald Trump privind oprirea finanțării militare americane pentru Israel până la sfârșitul anului a provocat surprindere la Tel Aviv. Președintele Isaac Herzog spune că nu știa despre un asemenea acord, iar oficialii israelieni avertizează asupra pierderilor financiare pe care le-ar putea provoca o întrerupere rapidă a sprijinului.

Sursa: Realitatea

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech