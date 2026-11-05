Trump anunță că s-a întâlnit la Casa Albă cu trimisul lui Putin. Și spune că lucrează „la un acord care ar putea include toată Europa”

Președintele Donald Trump a declarat, într-o conferință de presă, că s-a întâlnit joi la Casa Albă cu trimisul lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev dar nu s-a întâlnit și cu oficialii ucraineni care se aflau, de asemenea, în vizită. El nu a vrut să dezvăluie ce a discutat cu omul lui Putin, dar a „scăpat” informația că „se lucrează la un acord important, care va implica mai mult decât Ucraina”.

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