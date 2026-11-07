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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Trump anunță noi lovituri asupra Iranului și susține că SUA dețin „controlul total”. Washingtonul oferă 20 de milioane de dolari pentru informații despre programul nuclear iranian

v Scris de veronica andrei
Trump anunță noi lovituri asupra Iranului și susține că SUA dețin „controlul total”. Washingtonul oferă 20 de milioane de dolari pentru informații despre programul nuclear iranian
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Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite dețin „controlul total” asupra situației, după ce forțele americane au lansat noi atacuri cu rachete asupra unor obiective din Iran.

Sursa: Ziare

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